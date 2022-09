Lega Basket e Lega Pallavolo Serie A: “Costi per l’energia insostenibili, chiediamo l’intervento del Governo”

By

La Lega Pallavolo Serie A e la Lega Basket Serie A, rappresentanti dei maggiori sport indoor italiani, lanciano l’allarme sui costi energetici saliti alle stelle: le spese per i palasport mettono seriamente a rischio i bilanci societari, già minati fortemente dalle stagioni del Covid.

La necessità di intervenire sui costi dell’energia in aiuto allo sport, espressa anche dai vertici sportivi nazionali, è diventata impellente. Molti palasport non sono solo frequentati ma spesso gestiti dai Club di Serie A che li mantengono operativi tutto il giorno: ospitano gli allenamenti delle prime squadre ma anche tutte le sedute tecniche delle proprie squadre giovanili (oltre che di altri sport), dal mattino a notte fonda. Gli impianti luce sempre attivi e, nella prossima stagione invernale, le spese per il riscaldamento rischiano di portare i pianificati costi della gestione sportiva a livelli esasperati.

Il presidente della Lega Basket Umberto Gandini e il presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi sottolineano la gravità del momento: “Molte nostre Società negli anni hanno cercato di adeguare gli impianti, modificando luci e sistemi termici per abbattere al minimo i consumi. Ma nemmeno nei palasport più “green” si riuscirà a contenere a sufficienza il peso delle bollette, macigni per i Club che devono illuminare e riscaldare strutture forzatamente enormi. Se i costi sono forse affrontabili nelle giornate di incasso, diventano semplicemente folli nella gestione settimanale. Per questo abbiamo davvero bisogno dell’aiuto del Governo a sostegno della nostra attività”.