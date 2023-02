Lega basket Serie A: Virtus contro Brescia e Milano in trasferta a Trieste

Non si vive di solo calcio, lo abbiamo capito, e, sinceramente, non tutti gli appassionati di basket amano solo l’NBA. Nel nostro Paese, infatti, c’è grande attenzione per la nostra Lega Serie A che, negli ultimi anni, sta regalando una bella sfida tra la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, figlia delle tante sfide tra le due squadre negli anni d’oro del basket italiano. Anche quest’anno, infatti, le due squadre stanno lottando per lo scudetto e ogni gara può essere importante per candidarsi ai playoff con i risultati più favorevoli. I migliori siti di scommesse sportive anche per il basket sono tanti e tanti sono i tifosi che amano puntare su questo o quel risultato.

Le due squadre si troveranno, nel prossimo turno, a dover combattere contro Brescia a Bologna e contro Trieste fuori casa per l’Olimpia. Insomma, due belle sfide che possono mostrare la forza delle due corazzate, ancora in corsa per l’Eurolega. Milano, infatti, è reduce da una bella vittoria contro la Stella Rossa e la Virtus dovrà vedersela contro i francesi del Lyon-Villeurbanne, avversario abbordabile. La classifica, però, vede le due italiane un po’ in difficoltà. La Virtus è dodicesima su 18 squadre. Ancora peggio l’Olimpia che, al momento, è penultima. Mai dire mai, comunque, tutto è ancora possibile e tutto si può dire tranne che le due compagini non abbiano squadre forti e panchine molto interessanti per poter essere protagoniste sia nella competizione nazionale che in quella europea.

La forza del gruppo e gli innesti provenienti dall’NBA

Non solo scommesse, dunque, ma tanta carne a cuocere per una lotta che ha infiammato, negli ultimi anni, il cuore dei tifosi rinverdendo i fasti degli anni ‘80 e ‘90, anni di grandi campioni e di grandi vittorie. Chi di noi non ricorda D’Antoni e Meneghin, chi non ha in mente la classe di Danilovic e Ginobili. Anni indimenticabili, appunto, con tanti giocatori incredibili che hanno regalato momenti incredibili senza dubbio. Ma, insomma, non pensiamo che ci si debba lamentare delle squadre attuali, soprattutto con l’arrivo di tanti nuovi atleti provenienti dal mondo NBA.

La Virtus ha in squadra Belinelli e Mannion, due grandi nomi del basket italiano in USA. Belinelli, in particolare, è stato l’unico italiano a vincere il titolo NBA con i San Antonio Spurs e ha, nel palmares, una splendida vittoria all’All Star Game nei tiri da 3, una delle gare più spettacolari in assoluto. Mannion, dopo essere stato scelto da Golden State, è tornato a Bologna più carico che mai, consapevole della sua bravura tecnica e della sua forza sotto canestro.

Non va male a Milano dove abbiamo Niccolò Melli, di ritorno dai Pelicans prima e dai Mavericks poi, e Gigi Datome, che vanta 37 gare con i Detroit Pistons e 18 con i Boston Celtics. Un po’ meno di quanto ci si aspettasse, questo è vero ma non tutti hanno avuto la carriera di Gallinari (ancora adesso in forza ai Celtics) da 12 anni fisso in NBA. Non dimentichiamoci, tra i tanti italiani che hanno provato ad essere grandi nel campionato americano, però, la parabola di Andrea Bargnani, il primo giocatore europeo in assoluto ad essere prima scelta nel draft del 2006 dai Toronto Raptors. Il romano, detto Il Mago, è stato scelto tra i migliori rookie nella sua prima stagione ma non ha potuto esprimere tutto il suo talento a causa di un lungo infortunio che gli ha precluso le strade della gloria eterna.