Legabasket: Umberto Gandini sarà il nuovo amministratore delegato

Umberto Gandini è l’uomo scelto per il ruolo di amministratore delegato della LegaBasket.

Baraldi, Sardara e Stavropoulos, i 3 principali responsabili nel trovare “l’uomo giusto” hanno individuato nell’ex dirigente di Milan e Roma il profilo adeguato, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Gambini avrà pieni poteri, una sorta di commissioner che avrà carta bianca su tutto. Resterà al momento vacante la carica di presidente che sarà un nome di rappresentanza, scelto in seguito. L’accordo con Gandini, che verrà annunciato domani durante l’assemblea di Lega che si svolgerà con molte persone in videoconferenza per la difficoltà a raggiungere Bologna causa emergenza coronavirus.