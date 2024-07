L’impresa della Gevi Napoli alle Final Eight nel libro “Una Coppa all’improvviso”

By

Sette giornalisti, quattro giorni di emozioni e uno storico successo. La vittoria della Coppa Italia 2024 della Gevi Napoli Basket rivive nel libro “Una Coppa all’improvviso”, scritto da sette inviati alle Final Eight che si sono svolte all’Inalpi Arena di Torino lo scorso febbraio: Stefano Prestisimone, Ettore De Lorenzo, Marcello Altamura, Marco Caiazzo, Davide Uccella, Giuseppe Cacciapuoti e Carmelo Prestisimone.

Con la prefazione di Pierluigi Pardo e le introduzioni di Gianni Petrucci, presidente Federazione Italiana Pallacanestro, e Umberto Gandini, presidente Legabasket, il volume di 240 pagine offre una combinazione avvincente di racconti e fotografie. Al suo interno le interviste ai protagonisti, le schede dei giocatori, le storie più belle e il racconto personale di chi ha vissuto in prima persona l’emozione di questa impresa sportiva.

Un libro che accende i riflettori sul modello vincente costruito dalle tre famiglie che gestiscono il club: Amoroso, Grassi e Tavassi, in grado di rivoluzionare i quadri dirigenziali dopo due stagioni di difficoltà. Un rischio, quello di fare reset scegliendo al timone Alessandro Dalla Salda, che ha subito premiato con il trionfo nella sera torinese e l’esplosione di un entusiasmo collettivo. Tra i più coinvolti, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che s’è impegnato per portare avanti il progetto di un nuovo palasport nell’area est, “figlio” del successo torinese.

C’è spazio per i profili di Pedro Llompart, Peppe Liguori e Igor Milicic, per le storie dei protagonisti sul parquet, da Jacob Pullen a capitan De Nicolao. E poi un amarcord, con il ricordo della Coppa Italia 2006, e le interviste ai tifosi, non solo vip, che hanno festeggiato sugli spalti dell’Inalpi Arena. Tutto corredato da foto inedite ed esclusive dell’agenzia Ciamillo-Castoria.

“Una Coppa all’improvviso” (15 euro, 240 pagine, Enzo Albano Editore) sarà svelato in anteprima esclusiva lunedì 22 luglio alle ore 15:00 al Giffoni Film Festival, alla presenza del presidente azzurro Federico Grassi e degli autori.

Lunedì 29 luglio, invece, alle ore 18:30, il libro sarà presentato ufficialmente nella sede della Gevi Napoli Basket in viale Gramsci 15, Napoli. L’evento sarà aperto a tifosi e appassionati.