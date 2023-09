Link Campus Cup – La Gevi Napoli supera Pistoia ed è in finale

Estra Pistoia – Generazione Vincente Napoli Basket 69-80

(19-23,11-19, 27-15, 12-23)

Meritato successo della Generazione Vincente Napoli Basket nella semifinale della Link Campus Cup 2023 che si sta svolgendo a Sansepolcro. La squadra di coach Milicic ha superato la Estra Pistoia, neopromossa in serie A, con il punteggio di 80 -69 e domani affronterà in finale alle ore 18:30 la vincente dell’altra semifinale del torneo tra la V.L. Pesaro ed i rumeni del CSO Voluntari.

Buona la prima parte della gara per la Gevi Napoli che è andata all’intervallo lungo in vantaggio di 12 grazie all’ottima prova di Jaworski autore di 4 bombe. Ma nel secondo tempo Pistoia corona una lunga rimonta portandosi addirittura in vantaggio di tre lunghezze. Immediata nell’ultima frazione la reazione della squadra di Milicic che con Sokolowski, Zubcic e Lever si riporta in vantaggio e gestisce nel finale la partita. Nella Gevi Napoli esordio di Jacob Pullen autore di 4 punti.

IL TABELLINO DI ESTRA PISTOIA – GEVI NAPOLI 69-80

PARZIALI (19-23, 30-42, 57-57)

PISTOIA: Willis 11, Della Rosa 3, Moore ne, Metsla ne, Stoch, Farinon ne, Saccaggi 5, Del Chiaro 9, Varnado ne, Wheatle 9, Hawkins 19, Ogbeide 13. All.: Brienza

NAPOLI: Pullen 4, Zubcic 11, Jaworski 15, De Nicolao, Coralic, Owens 10, Sokolowski 14, Lever 12, Bamba 3, Mabor 10, Saccoccia 1, Ebeling ne. All.: Milicic

ARBITRI: Lo Guzzo, Masi, Attard

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET