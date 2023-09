Link Campus Cup – Pesaro supera una Pistoia dalle rotazioni ridotte

Le premesse della vigilia del primo torneo con compagini di LBA non erano delle migliori per Estra Pistoia che, dopo aver perso contro la GeVi Napoli, deve lasciare il passo anche alla Carpegna Prosciutto Pesaro nella finale del 3°-4° posto della “Link Cup 2023” di Sansepolcro (per la cronaca successo finale di Napoli) per 53-63. Se già le rotazioni ridotte erano stato un fattore contro i partenopei in finale, lo sono state ancora di più in questo match domenicale con coach Brienza che non ha rischiato nessuno oltre il dovuto – per evitare ulteriori infortuni – dando minutaggio anche ai giovanissimi Metsla e Stoch. L’auspicio, adesso, è che gli assenti Jordon Varnado e Charlie Moore possano tornare in palestra quanto prima.

PRIMO TEMPO Con Varnado e Moore confermati ai box, coach Brienza va con lo stesso quintetto visto contro Napoli. L’inizio di contesa è molto simile alla semifinale con la difesa di Estra Pistoia che non riesce a trovare le giuste chiusure sui tiratori di Pesaro che piazzano cinque triple in poco più di 5’ ed il punteggio sorride a Pesaro 7-19 che scappa via. Biancorossi che hanno difficoltà nel tiro dalla lunga distanza che, invece, dovrà essere una delle chiavi tattiche decisive della stagione e così si arriva al 10′ sull’11-21 per Pesaro.

Il secondo quarto si apre con i punti del capitano, sfruttando anche un fallo tecnico, ed una difesa più arcigna: a segno anche Metsla da fuori per suonare la carica (18-26) al 13’, pur vedendo che la stanchezza della due giorni inizia a farsi sentire. Per qualche minuto la Carpegna ha difficoltà a trovare il canestro ma Estra non si sblocca e così i marchigiani mantengono un margine di sicurezza (22-32) che si amplia ancora di più in chiusura di secondo quarto – nonostante un time-out di coach Brienza per fermare l’inerzia degli avversari – visto il 23-38 del 20′ con la tripla di Maretto sulla sirena.

SECONDO TEMPO La ripresa si apre con lo stesso copione con Pesaro che non perdona nessuna minima distrazione di Estra: biancorossi che tornano a ringhiare un po’ in difesa soprattutto con Wheatle e Hawkins ma le percentuali in attacco restano molto basse (34-51 al 26’). La stanchezza ha oramai preso il sopravvento con tanti errori da fuori visto che si va poco nel pitturato ed il divario da recuperare al 30’ è importante: 38-56.

L’ultimo periodo vede Willis finalmente protagonista (5 punti in fila), riappare anche Ogbeide ed Estra prova a riavvicinarsi (47-57 al 34’). Coach Brienza nel quarto concede minuti a Federico Stoch che dimostra di avere personalità sia in attacco che in difesa con Estra che torna anche sotto la doppia cifra di svantaggio, con la giusta grinta in difesa. Un canestrone di McCollum ed un paio di errori di Ogbeide, però, chiudono di nuovo la contesa: al 40’ è 53-63 per Pesaro.

Un giorno di riposo per i biancorossi prima di tornare a sudare in palestra in vista dei prossimi appuntamenti: giovedì la presentazione ufficiale in piazza Duomo e poi, a seguire, il “Trofeo Lovari” a Lucca venerdì e sabato.

IL TABELLINO DI ESTRA PISTOIA – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 53-63

PARZIALI (11-21, 23-38, 38-56)

ESTRA: Willis 7, Della Rosa 7, Moore ne, Metsla 3, Stoch 2, Farinon ne, Saccaggi 6, Del Chiaro 5, Varnado ne, Wheatle 6, Hawkins 7, Ogbeide 10. All.: Brienza

CARPEGNA PESARO: McCollum 6, Bamforth 10, Bluiett 10, Visconti 4, Ford 9, Maretto 3, Tambone 5, Stazzonelli, Mazzola 4, Fainke ne, Schilling 4, Totè 7. All.: Buscaglia

ARBITRI: Rossi, Miniati, Attard

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET