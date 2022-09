Lo scrimmage contro Pesaro chiude la settimana di Verona

By

La settimana di lavoro della Tezenis Verona si è chiusa con lo scrimmage a Imola contro la Carpegna Prosciutto Pesaro.

Dopo l’uscita a Venezia, mercoledì, e il Memorial Vicenzi vinto sabato sera al PalaOlimpia contro la Unahotels Reggio Emilia (84-72) davanti ai tifosi gialloblù, oggi i ragazzi di coach Ramagli sono scesi in campo in un test caratterizzato dall’azzeramento del punteggio al termine di ogni quarto.

Scrimmage che ha visto la Tezenis Verona distribuire il minutaggio tra tutti gli atleti a disposizione (ancora assente Selden) considerando anche il ravvicinato impegno con il Memorial Vicenzi.

I gialloblù partono bene nel primo quarto, vincendo il parziale con il punteggio di 24-18. Equilibrato il secondo (16-18) con il secondo tempo che ha visto Pesaro aggiudicarsi i rimanenti due quarti con il punteggio di 19-29 e 17-23. Per la Tezenis, top scorer è risultato Matteo Imbrò con 18 punti; in doppia cifra anche Casarin (11).

Per la Tezenis Verona si è trattato di un ulteriore test nel programma di avvicinamento all’esordio stagionale in programma il prossimo 2 ottobre contro Brindisi.

Lunedì è prevista una giornata di riposo, la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì.

Tezenis Verona: Cappelletti 7, Smith 4, Holman 7, Ferrari, Casarin 11, Johnson 9, Imbrò 18, Candussi 6, Rosselli 7, Anderson 3, Udom 4. All. Ramagli

Carpegna Prosciutto: Kravic 8, Abdur-Rahkman 5, Visconti 11, Moretti 22, Tambone 9, Stazzonelli, Mazzola 14, Charalampopoulos 6, Dia ne, Totè 8, Cheatham 5. All. Repesa

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket