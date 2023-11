Lo scrimmage del PalaCarrara è il primo incrocio ufficiale sul campo fra Pistoia Basket e Gonzaga University

Nel pomeriggio di venerdì 10 novembre si è celebrato, dopo la presentazione ufficiale del progetto nello scorso mese di settembre, il primo incrocio sul parquet fra Pistoia Basket e Gonzaga University. Da una parte una selezione del settore giovanile biancorosso, dall’altra un gruppo di ragazzi che, negli States, avevano già avuto dimestichezza col mondo della pallacanestro e che adesso stanno studiando nella sede toscana di “Gonzaga in Florence”.

Un momento davvero importante, per ora soltanto il primo di una lunga serie come stabilito fra le due realtà durante la scorsa estate. Una occasione per fare gruppo per il team di ragazzi americani e per conoscere da vicino la realtà di Estra Pistoia Basket con alcuni di loro che hanno già avuto modo di apprezzare cosa vuol dire entrare al PalaCarrara respirando il clima da Serie A, essendo stati ospiti in occasione di alcune delle partite giocate finora dalla squadra biancorossa.

I ragazzi di Gonzaga venuti a Pistoia

Dall’altro lato, per i giovani giocatori del Pistoia Basket Academy, l’opportunità – seppure in amichevole – di vedersela con elementi anche più grandi di loro di qualche anno ma che hanno già avuto delle esperienze universitarie oltreoceano legate alla pallacanestro. L’amichevole si è disputata su ritmi piuttosto intensi con i ragazzi di Gonzaga che hanno dimostrato un’ottima intesa non disdegnando anche qualche giocata spettacolare. Per la cronaca, la partita si è conclusa con la vittoria per 92-74 per la selezione di Gonzaga.

Per il Pistoia Basket 2000 un grande motivo d’orgoglio questo primo scrimmage. Nelle prossime settimane saranno comunicate ulteriori attività che vedranno consolidare sempre di più la sinergia in essere, una rarità per il mondo della pallacanestro italiana.

Uff stampa Pistoia Basket 2000