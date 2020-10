L’Openjobmetis vola con le triple: il 17 su 34 di Bologna nella top ten delle gare di Varese

Seconda vittoria per la Openjobmetis Varese che dopo aver battuto in casa la Germani Brescia supera a Bologna la Fortitudo Lavoropiù Bologna per 83 a 88. Varese non vinceva le prime due gare del campionato dalla stagione 2014/15, quando iniziò con la vittoria in casa contro Cantù per poi andare a vincere a Pesaro. Miglior percentuale da tre punti rispetto a quella da due per i ragazzi di coach Bulleri che mettono a segno 17 triple su 34 tentativi per il 50% totale.

La prestazione dalla lunga distanza entra nella top ten delle gare con maggiori tiri da tre realizzati per Varese, ed esattamente al quinto posto. Record societario sono i 19 tiri realizzati nella stagione 2014/15 contro Reggio Emilia. 17 è anche la miglior prestazione in queste due prime giornate di campionato.

Seconda “doppia doppia” in due gare per Strautins (nella foto) che oltre ai 14 punti segnati cattura 12 rimbalzi realizzando il suo record personale in Serie A. Record personale anche il 27 di valutazione con cui il giocatore lettone ha chiuso la gara.

11 rimbalzi di media nelle prime due gare per Strautins che lo portano al terzo posto della classifica del campionato dietro a Happ e Cain. Propio Happ e Strautins sono gli unici due giocatori ad aver realizzato una ‘doppia doppia’ in entrambe le gare di questo inizio di stagione.

