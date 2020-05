Luca Vitali è il miglior playmaker della Leonessa dell’ultimo decennio

LUCA VITALI | LA SCHEDA – Il miglior playmaker all time di Basket Brescia Leonessa è originario di San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. Cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Virtus, Vitali ha indossato la maglia di molte prestigiose squadre del massimo campionato: Siena, Milano, Roma, Virtus Bologna e Venezia, compiendo esperienze importanti anche a Montegranaro e Cremona. Nel corso della sua carriera, può vantare anche una breve esperienza a Gran Canaria, dove ha disputato i playoff del campionato spagnolo nel maggio del 2015. Arrivato a Brescia nell’estate del 2016, nelle quattro stagioni trascorse finora all’ombra del Cidneo Vitali è diventato una colonna della Germani. Il play emiliano, infatti, ha garantito sempre un rendimento sopra le righe, sotto tutti i punti di vista, in particolare dal punto di vista dei punti realizzati (la migliore in tal senso è stata la stagione 2018-2019, chiusa con 8.8 punti di media) e, soprattutto, degli assist distribuiti, autentica specialità della casa. Dopo essersi aggiudicato la palma di miglior assistman del campionato nel 2017 e nel 2018, infatti, quest’anno Vitali occupava la seconda posizione della speciale classifica, con 6.6 assist di media a partita, tallonando da molto vicino Stefan Markovic, giocatore della Virtus Bologna, primo con la media di 6.7 assist a gara. In Nazionale, Vitali vanta un bottino di 149 presenze e 449 punti a referto e la partecipazione a importanti manifestazioni internazionali, tra cui EuroBasket 2013 in Slovenia e il Mondiale del 2019 in Cina. – Uff stampa Germani Leonessa Brescia