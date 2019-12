Luca Vitali, i 10 assist contro la Vanoli valgono il secondo posto nella classifica ‘all time’ della Serie A

Luca Vitali, nella vittoria della sua Germani Brescia contro Cremona, distribuisce 10 assist e mette a referto la prima ‘doppia doppia’ della stagione grazie agli 11 punti. Nella classifica del campionato Vitali sale al secondo posto scalzando Markovic con una media di 6.3 assist a gara, davanti a lui solo Teodosic con 6.5. Grazie ai 10 assist della gara di ieri Luca Vitali sale al secondo posto nella graduatoria ‘all time’ della Serie A, il play di Brescia supera Riccardo Pittis e sale a quota 1456.

1772 Gianmarco Pozzecco

1456 Luca Vitali

1454 Riccardo PIttis

1446 Marques Green

1332 Roberto Brunamonti

Vitali ha giocato in Serie A 396 gare per una media assist totale di 3.7 assist a gara. A Brescia Luca Vitali ha collezionato 654 assist in 105 gare per una media di 6.2 assist a partita, primo nella storia della Leonessa per assist distribuiti. Il play detiene anche il record del campionato di assist in una singola gara grazie alle due prestazioni da 18 assist realizzate nella stagione 2016/17 sempre con la maglia di Cremona.

Legabasket.it