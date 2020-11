Luis Scola diventa il giocatore più anziano ad avere conquistato almeno 15 rimbalzi in una gara di A

15 dei 50 rimbalzi totali conquistati da Varese contrro Roma sono stati catturati da Luis Scola che chiude con 19 punti la sua seconda doppia doppia stagionale: unico giocatore insieme a Harrison e Shields ad essere andato in doppia cifra in tutte e 8 le gare giocate. 15 rimbalzi sono il nuovo record in Italia per Scola che contro Roma realizza anche il suo record di rimbalzi offensivi catturati un una gara di Serie A (8). Scola è ancora in testa alla classifica marcatori della Serie A con 23.3 punti di media a partita, primo per percentuale da tre punti in campionato (52.6%) e primo per valutazione con 23.9.

A 40 anni, 6 mesi e 15 giorni, Luis Scola diventa il giocatore più anziano ad aver preso almeno 15 rimbalzi in una gara di Serie A. Prima di lui Artis Gilmore con la Fortitudo Bologna ne aveva fatti registrare 15 nella stagione 1988/89 a 39 anni, 7 mesi e 2 giorni in una gara di Seria A/A1, mentre il record assoluto precedente apparteneva a Mike Mitchell in un gara di Serie A2 quando a 40 anni, 3 mesi e 13 giorni prese 15 rimbalzi con la Pallacanestro Reggiana.

Legabasket.it