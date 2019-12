Luis Scola ha vinto il premio Olimpia de Oro 2019

La leggenda argentina Luis Scola ha vinto il premio Olimpia de Oro, riservato al miglior sportivo dell’anno nel Paese sudamericano.

Scola ha trascinato la sua Argentina fino alla finale mondiale persa contro la Spagna ed è stato inserito nel miglior quintetto della manifestazione. Qualche settimana dopo ha deciso di firmare con Milano con la quale sta disputando Serie A ed EuroLega.

Ecco il comunicato dell’Olimpia Milano:

Luis Scola ha ricevuto dalla stampa sportiva argentina il “Premio Olimpia 2019” che dal 1954 viene assegnato allo sportivo argentinache si è distinto nel corso dell’anno solare. Scola è stato scelto come Capitano e simbolo della Nazionale di basket che ha vinto la medaglia d’argento alla Coppa del Mondo in Cina, conquistando il pass olimpico. Il premio è stato consegnato a Mario Scola, padre di Luis, nel corso di uno show tenutosi a Buenos Aires. E’ la quarta volta che un giocatore di basket riceve il premio dopo Marcelo Milanesio nel 1993 e Manu Ginobili nel 2003 e ancora nel 2004 (qui a pari merito con Carlos Tevez, il calciatore). Nell’elenco dei vincitori aperto dal leggendario pilota Juan Manuel Fangio, figurano altri giganti dello sport come Diego Armando Maradona, i tennisti Guillermo Vilas e Gabriela Sabatini, il pugile Carlos Monzon e ovviamente Lionel Messi.

