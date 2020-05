Luis Scola sarà il protagonista di Players Zoom domenica su Eurosport

Il prossimo protagonista di PLAYERS ZOOM sarà Luis Scola domenica 24 maggio alle 20:00 su Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Luis Scola è un’istituzione del basket europeo e internazionale, un pilastro della nazionale argentina, con cui ha vinto un oro e un bronzo olimpico e due argenti mondiali. Scola è un giocatore straordinario, capace di attraversare quattro decadi di basket dal suo debutto in patria nel 1995, allo sbarco in Europa con l’allora TAU Vitoria (1998) fino alla lunga carriera NBA, che lo ha portato a vestire le canotte di cinque squadre in dieci anni (2007-2017).

Quando sembrava ormai sul viale tramonto in Cina (2017-19), Scola ha accettato la chiamata di coach Ettore Messina e dell’AX Armani Exchange Milano per rimettersi in gioco al massimo livello europeo a 40 anni di età: senza lo straordinario atletismo di un tempo, ma con l’intelligenza, la tecnica e le mani di un campione senza eguali.

Players Zoom è un programma esclusivo di Eurosport Italia e ogni domenica, al termine dello show, va in onda la partita scelta online nel sondaggio di Eurosport.it . Dopo i match di Milos Teodosic, Sergio Rodriguez, Austin Daye, Marco Spissu e Adrian Banks, il pubblico ha scelto la replica di Luis Scola protagonista di AX Armani Exchange Milano-Maccabi FOX Tel Aviv 92-88 al culmine della prima parte di Eurolega. Nel successo al Forum contro il Maccabi, Scola domina la scena d’esperienza contro i muscoli dei vari Tarik Black, Quincy Acy e Othello Hunter, chiudendo con 20 punti, 7 rimbalzi e 3 assist in soli 23′ per un complessivo 25 di valutazione da season-high.

–

Uff stampa Eurosport Italia