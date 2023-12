Lutto per il basket italiano e napoletano, addio ad Amedeo Salerno

Lutto nel mondo dello Sport per la morte di Amedeo Salerno, storico presidente del Coni Napoli. Il dirigente sportivo si è spento oggi all’età di 95 anni. Nato il 4 giugno 1928 a Napoli, nel corso della sua lunga carriera è stato il presidente della Partenope Napoli, società di pallacanestro che sotto la sua guida vinse la Coppa Italia 1968 e la Coppa delle Coppe 1970. Fu ideatore anche della Serie A2, nata nel 1974. Dal 1993 è stato presidente del Coni provinciale di Napoli. Nel 2010 è stato inserito nell’Italia Basket Hall of Fame in qualità di benemerito. È stato vicepresidente della Federazione Italiana Pallacanestro, con l’organizzazione degli Europei assoluti nel 1969, considerato uno dei maggiori eventi sportivi a Napoli, prima delle Universiadi del 2019.

Questo il comunicato della FIP:

“Ci ha lasciati all’età di 95 anni Amedeo Salerno, uno dei migliori dirigenti sportivi della nostra pallacanestro che ha portato, in ruoli diversi e da protagonista, all’affermazione della pallacanestro italiana negli anni Settanta ed Ottanta come sport popolare.

Il presidente FIP Giovanni Petrucci, che ebbe modo di collaborarci da segretario generale FIP, nel ricordarne la figura di gentiluomo e la sua attenzione allo sviluppo del basket nelle diverse componenti, a titolo personale e a nome del Consiglio Federale e della FIP e della pallacanestro italiana, condivide il cordoglio dei figli Marcello e Alessandro e della famiglia Salerno.

Amedeo Salerno è stato un importante punto di riferimento per il Centro-Sud e non solo. Come presidente della Partenope Napoli vinse la Coppa Italia 1968 e la Coppa delle Coppe 1970. Come vicepresidente FIP guidò con successo il Comitato Nazionale Attività Giovanile e poi, come Presidente CONI Provinciale a Napoli, ha messo a disposizione di tutti gli sport competenze e conoscenze di un’intera vita dirigenziale. Nel 2010 è stato insignito della Italia Basket Hall of Fame, la più prestigiosa onorificenza della FIP”.