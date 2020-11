Marco Belinelli modello d’eccezione per le nuove divise Macron della Virtus Segafredo Bologna

Non poteva esserci occasione migliore per svelare le nuove divise realizzate da Macron per la Virtus Segafredo Bologna se non la contemporanea presentazione ufficiale dell’arrivo e del ritorno tra le V nere di Marco Belinelli. Il campione bolognese, primo e unico giocatore italiano a vincere un titolo NBA, dopo tredici stagioni negli States, è rientrato in Italia e ha sposato il progetto Virtus, diventando oggi il “modello ideale” per la presentazione dei nuovi kit gara che i bolognesi indosseranno nel corso della stagione.

La nuova “Home” per il campionato italiano è bianca con collo a V in maglieria con inserto frontale. I bordi degli sbracci sono neri, mentre sugli inserti laterali è presente una banda nera con il logo del club ripetuto e in bianco.

Sul petto, a destra, in stampa sublimatica, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo scudetto della Virtus Segafredo. I pantaloncini sono bianchi con coulisse bianche e sui fianchi riprendono lo stesso motivo grafico – logo del club ripetuto – presente sulla canotta.

La versione “Away” è nera e ripropone il design e la grafica della Home. Il collo è a V, bicolore in maglieria con inserto frontale. Gli inserti laterali sono su fondo bianco con la grafica del logo della Virtus Segafredo in bianco. Sul petto a destra il Macron Hero, a sinistra il logo del club virtussino, entrambi in stampa sublimatica. I pantaloncini neri con coulisse bianche ripropongono le due bande laterali con il logo del club monocromatico e ripetuto.

I due game kit hanno una vestibilità Regular e la presenza di inserti in micromesh rende il capo perfettamente traspirante.

Le nuove divise della Virtus Segafredo sono disponibili online sul sito Macron, nei Macron Store e nei punti vendita autorizzati.

A caratterizzare i nuovi capi della Virtus Segafredo è l’icona del brand italiano: il Macron Hero.

Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione. La filosofia

Macron: “Work hard. Play harder”.

