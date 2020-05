Marco Spissu prossimo protagonista di Players Zoom su Eurosport

Il prossimo protagonista di PLAYERS ZOOM , il nuovo programma di basket di Eurosport, sarà Marco Spissu domenica 10 maggio alle 20:00 su Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Cuore sardo della Dinamo Sassari vincitrice della Supercoppa Italiana e della FIBA Europe Cup nel 2019, Marco Spissu è esploso con l’arrivo in panchina di Gianmarco Pozzecco, che l’ha promosso al ruolo di playmaker titolare, dimostrando di poter reggere i grandi palcoscenici con grinta, faccia tosta e ottima capacità di lettura di gioco e delle situazioni. Ora Spissu è un pilastro fondamentale del futuro della Dinamo e sarà proprio coach Pozzecco, intervistato da Giulia Cicchinè, a raccontare la sua evoluzione con il supporto delle analisi di Andrea Meneghin e delle statistiche di Daniele Cuzzolin.

Players Zoom è un programma esclusivo di Eurosport Italia e ogni domenica, al termine dello show, andrà in onda una partita in cui il protagonista della puntata è stato il migliore in campo. Dopo Milos Teodosic, Sergio Rodriguez e Austin Daye, anche per Marco Spissu è il pubblico a scegliere la replica votando online nel sondaggio di Eurosport.it per tutto il corso della settimana.

