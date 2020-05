Marcus Landry miglior ala grande nella storia della Leonessa Brescia

LA SCHEDA | MARCUS LANDRY – Nato a Milwaukee, classe 1985, Landry è un prodotto dell’University of Wisconsin, dove gioca 4 anni ed entra nelle migliori classifiche di rendimento del college. Senza essere stato scelto al draft del 2009, compie esperienze importanti ai Knicks e Celtics. Dopo aver chiuso la stagione in D-League ai Maine Red Claws, nel 2010 raggiunge il fratello Carl a Sacramento, poi chiude la stagione ai Reno Bighorns, sempre in D-League. Nel 2011 inizia la sua carriera europea, prima con il BCM Gravelines in Francia, poi con un contratto a gettone a Manresa, in Spagna. Gioca in Cina nelle fila degli Shanghai Sharks, poi torna a indossare la maglia dei Reno Bighorns. Dopo la preseason disputata con i Los Angeles Lakers, torna in Spagna, prima al Cajasol Siviglia, poi al CAI Saragozza. Nell’agosto del 2015 corona il sogno di giocare nella sua città natale, ma la sua stagione con i Milwaukee Bucks dura solamente fino a ottobre. Due mesi dopo torna in Spagna, a San Sebastian. Nell’estate del 2016 approda alla neopromossa Germani Basket Brescia, con cui gioca due stagioni. Top scorer del campionato, alla fine della sua prima stagione italiana conquista la palma di MVP del campionato, confermando l’ottimo rendimento anche nella seconda. Nell’estate del 2018 lascia l’Italia per compiere un’esperienza in Corea del Nord, prima nelle fila del Busan KT Sonicboom, poi in quelle dei Goyang Orions. – Uff stampa Germani Leonessa Brescia