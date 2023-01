Mario Ghiacci, Pallacanestro Trieste: “Il club triestino può essere un punto di interazione tra Italia e USA”

Come riportato poche ore fa sul sito istituzionale della Pallacanestro Trieste, la società triestina nel pomeriggio di oggi ha ospitato Robert Needham: il Console Generale degli Stati Uniti d’America, di stanza a Milano, ha fatto visita alla squadra e allo staff tecnico e dirigenziale negli spazi dell’Allianz Dome di via Flavia.

Avendo raggiunto Trieste in occasione di un incontro istituzionale, il Console Genrale americano ha voluto incontrare la squadra alla luce dell’acquisizione delle quote di maggioranza da parte della società statunitense CSG – acquisizione che è stata formalizzata e perfezionata durante le scorse settimane.

Queste le parole del Manager (e ormai ex Presidente) del club triestino, Mario Ghiacci, espresse in occasione dell’importante visita odierna: “Grazie al Console Generale per questa gradita visita: insieme ai partners di CSG abbiamo condiviso obiettivi e strategie, e sottolineato come la proprietà americana della Pallacanestro Trieste possa essere un grande volano di promozione e interazione tra Italia e USA”.

Per l’occasione si sono connessi da oltreoceano il vice-presidente della Pallacanestro Trieste Fitzann Reid e il Managing Director di CSGI, Prabhdeep Singh Sekhon.

La visita si è conclusa giustamente sul parquet, dove il Console Needham ha voluto stringere la mano a tutti i giocatori e lo staff, augurando loro il meglio per il prosieguo della stagione e scattando insieme una foto di buon auspicio.

Fonte: Ufficio stampa della Pallacanestro Trieste