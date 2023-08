Mascolo: “Mi trovo molto bene e sono pronto a sporcarmi le mani per la Virtus Bologna”

È ufficialmente iniziata la stagione della Virtus Segafredo Bologna che tra i volti nuovi ha accolto Bruno Mascolo: “Le prime sensazioni sono più che positive, i tifosi si sono subito fatti sentire, già dopo il mio annuncio mi hanno scritto in tanti e mi hanno fatto subito sentire il loro calore. Poi l’impatto del giorno del raduno è stato forte, non è una cosa da tutti i giorni vedere questo attaccamento alla maglia: è stato bellissimo per noi giocatori, soprattutto per me che non ero abituato a queste cose. Per me la Virtus non è un punto di arrivo ma un’opportunità per far vedere quello che so fare e per aiutare la squadra: se ci sarà bisogno di sporcarsi le mani sono pronto e lo farò senza problemi. Quando le altre squadre giocano contro la Virtus fanno il cerchio rosso sulla data della partita, almeno io lo facevo. Questo club è un punto fermo per le altre squadre e dovremo essere pronti ad affrontare avversari che contro di noi danno più del 100%. I primi gironi di allenamento? Mi sto trovando molto bene, i giocatori italiani li conoscevo già, sono veterani e mi stanno facendo sentire a casa ma tutti sono molto tranquilli, mi sto trovando molto bene.”

