Massimiliano Oldoini completa lo staff di Sassari

L’esperto assistant ligure nello staff tecnico 2023-2024 alla corte di coach Piero Bucchi

ESPERIENZA AL SERVIZIO DEL BANCO

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’innesto di Massimiliano Oldoini nello staff biancoblu: l’esperto assistant ligure approda alla Dinamo dopo gli ultimi due anni alla Pallacanestro Cantù.

CURRICULUM

Classe 1969, ha iniziato a lavorare giovanissimo nella sua città natale, La Spezia: nel 1996, dopo alcune esperienze nel giovanile a Firenze ed Empoli, arriva alla Mens Sana Siena dove vive le grandi annate della squadra toscana. In parallelo arriva la chiamata in azzurro, come vice allenatore dell’Under 20. Nel 2006 è alla Fortitudo Bologna: dal 2008 al 2013 è a Caserta dove diventa il braccio destro di Pino Sacripanti. La lunga liaison con Sacripanti lo porta prima a Cantù poi ad Avellino. Dopo alcune stagioni in serie B da capo allenatore a Caserta, Vicenza e Olginate, ritorna a Cantù dove negli ultimi due anni ha assistito coach Meo Sacchetti.

LE PAROLE DI OLDOINI

“Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Dinamo: voglio ringraziare Piero Bucchi per l’opportunità, il presidente Stefano Sardara e il general manager Federico Pasquini per la fiducia. Sassari e la Dinamo rappresentano una piazza importante che negli anni si è conquistata rispetto e stima nel panorama cestistico italiano ed europeo, sportivamente con i risultati raggiunti e professionalmente per la proverbiale serietà della società. È per me un onore lavorare in Sardegna, al fianco di un coach di grande esperienza come Piero Bucchi. Non vedo l’ora di mettere la mia esperienza e il mio bagaglio tecnico al servizio dello staff e della squadra” commenta il neo assistant biancoblu.

Sassari, 23 giugno 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna