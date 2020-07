Matteo Tambone è stato presentato ufficialmente a Pesaro

“Matteo Tambone: “Sono pronto per iniziare la mia esperienza in maglia VL”

“Sono molto contento di essere qui e di far parte della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. I tifosi mi hanno già fatto sentire il loro grande affetto via social. Il coach mi ha spiegato il suo progetto e mi ha convinto. Sono molto carico e non vedo l’ora di iniziare; sono pronto per iniziare la stagione”. Con queste prime parole Matteo Tambone si è presentato alla stampa e ai tifosi che hanno potuto seguire in diretta Facebook il suo primo appuntamento dopo la firma avvenuta con la società biancorossa. Insieme a lui presso la sede di Stile Ricamo, azienda che fa parte del Consorzio Pesaro Basket, presenti anche il Presidente della VL Ario Costa, il Presidente del Consorzio Pesaro Basket Luciano Amadori e il titolare dell’azienda Roberto Occhialini.

“Nasco come playmaker anche se nell’ultima stagione ho giocato più da guardia. Coach Repesa qui a Pesaro mi utilizzerà in entrambi i ruoli, sono a completa disposizione in base a quelle che saranno le necessità della squadra. A Varese ho migliorato molto il tiro da fuori e il playmaking. Anche in difesa sono ‘tosto’. Ho scelto il numero 15, mio padre giocava a basket e questo era anche il suo numero. Uno dei miei obiettivi è quello di tornare a giocare con la maglia della Nazionale”.

Il Presidente Ario Costa ha detto: “Ringrazio Roberto per averci accolto per questo importante appuntamento. Personalmente ho seguito Matteo per anni e ho notato una grande crescita da parte sua. Ha giocato per una stagione in Europe Cup. È un giocatore molto futuribile ma anche attuale, ha accettato di venire da noi con grande entusiasmo. Avrà un ruolo importante all’interno della nostra squadra”.