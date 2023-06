Mauro Ferrari: “Brescia non giocherà la prossima EuroCup, coach Magro e Della Valle resteranno con noi”

“Il nostro progetto triennale va concluso. Non faremo l’EuroCup, ma non ci sarà nessun tipo di ridimensionamento. Non sarà una Germani più debole di quella vista nell’ultima stagione”. A un mese dal termine della regular season, Mauro Ferrari, amministratore delegato di Germani Trasporti Spa, prende la parola in conferenza stampa per spiegare il presente e il futuro di Pallacanestro Brescia e dei principali protagonisti che hanno legato il proprio nome alle imprese sportive degli ultimi due anni.

“Nelle ultime settimane la situazione è stata caricata oltre misura – spiega Ferrari in apertura del proprio intervento -. Da parte mia, non vedevo tutta questa fretta di dover per forza dare delle comunicazioni e in questo lasso di tempo, a differenza di quanto è stato scritto, non ho incontrato un solo procuratore o un solo allenatore. Visto l’incalzare di questa situazione, tuttavia, ho anticipato di qualche giorno quello che avrei dovuto fare la prossima settimana, ovvero raccontare il presente e il futuro del progetto di Pallacanestro Brescia”.

“Innanzitutto vorrei comunicare che il nostro progetto triennale va concluso – prosegue l’AD di Germani Trasporti – e per questo la prossima stagione il nostro coach sarà Alessandro Magro, che ha siglato un nuovo contratto di 2 anni + 1. In campionato avremmo potuto fare di meglio, ma valutando i risultati dell’anno precedente e la vittoria di un trofeo importante come la Coppa Italia, è giusto che abbia l’opportunità di terminare il progetto. Ci siamo trovati d’accordo su come muoverci e su che tipo di impostazione dare alla prossima stagione e al roster e questo mi ha portato a confermare il coach e a prolungare il suo contratto”.

“Accanto a coach Magro ci sarà Matteo Cotelli, che avrà più compiti e responsabilità – afferma Ferrari -. Avremo uno staff tecnico più leggero, alcune figure che hanno lavorato con noi non ne faranno parte perché non sarebbero utilizzabili per il tipo di stagione che faremo. Li ringrazio, perché hanno contribuito a portare a casa il titolo della Coppa Italia, che rimarrà nella storia della pallacanestro bresciana. Posso annunciare anche che Amedeo Della Valle ha deciso di siglare un contratto triennale con Pallacanestro Brescia e continuerà a legare il proprio nome al nostro club in un’età che per lui è di piena maturazione”.

“Marco De Benedetto, che ha doti e prestazioni in campo internazionale molto buone a livello di scouting, avrà un incarico importante nel settore tecnico e lavorerà per completare al meglio il nostro roster per il prossimo anno – precisa l’AD di Germani -. Per il momento si ferma con noi, in qualità di direttore generale per tutto il mese di giugno e a luglio e ad agosto si occuperà di scouting. Non inseriremo alcun direttore generale, anche se stiamo valutando una figura alquanto importante che potrebbe entrare in consiglio con delle deleghe speciali, ma è ancora molto prematuro”.

“Non disputeremo l’EuroCup – annuncia Ferrari -. Punteremo molto su Supercoppa, Coppa Italia e campionato. Data la posizione in classifica, non ci siamo guadagnati la partecipazione sul campo e abbiamo ritenuto opportuno non richiedere una wild card. Puntiamo a fare un campionato che ci permetta di conquistare l’Europa per la stagione successiva, ma non sarà una Germani più debole di quella di quest’anno”.

“Il budget rimarrà quello della scorsa stagione perché abbiamo un numero importante di atleti sotto contratto, e non sarà rivisto se non in minima parte – conclude Ferrari -. A livello di roster ci sarà un numero importante di giocatori confermati. Stiamo aspettando da qualche giorno la decisione di John Petrucelli, che ha un altro anno di contratto, ma in caso di chiamata di qualche club di Eurolega potrà accasarsi altrove. Un numero importante di giocatori sarà quello dello scorso anno e questo ci permetterà di dare continuità al progetto, che può contare anche sulla bontà del lavoro compiuto sul settore giovanile”.

Alla fine, Mauro Ferrari vuole fare un doveroso ringraziamento: “Lo voglio rivolgere a Faustino Ferrari, perché se possiamo garantire il mantenimento dello stesso budget dello scorso anno è grazie al suo intervento economico”.

Comunicato Germani Brescia