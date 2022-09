Memorial Bertolazzi – Varese supera Reggio Emilia e chiude terza

By

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – OPENJOBMETIS VARESE 89-107

(15-30; 44-58; 67-84)

UNAHOTELS: Robertson 19, Anim 8, Reuvers 7, Suljanovic ne, Hopkins 10, Cipolla 2, Belloni ne, Faye ne, Vitali 10, Stefanini 10, Cinciarini 16, Diouf 7. Allenatore: Menetti.

OPENJOBMETIS: Ross 12, Woldetensae 22, De Nicolao 6, Reyes 17, Librizzi, Virginio 6, Ferrero 12, Brown 18, N’guessan, Caruso 10, Owens 4. Allenatore: Brase.

Arbitri: Tirozzi, Terranova, Tallon.

PARMA – La pre-stagione della UNAHOTELS Reggio Emilia si chiude con una sconfitta: nella “finalina” del Memorial Bertolazzi i biancorossi vengono battuti dalla Openjobmetis Varese col punteggio di 107-89. Per la formazione di coach Menetti quattro uomini in doppia cifra: top scorer Robertson con 19 punti.

Primo quarto tutto di marca varesina: con un ottimo 5/9 da tre punti (tre delle quali di capitan Ferrero) la squadra di coach Brase vola al +15 dopo i primi 10’ di gara, chiudendo sul 30-15.

La UNAHOTELS reagisce ad inizio secondo quarto con un paio di fiammate di Hopkins, riuscendo in un paio di circostanze ad arrivare fino al -5 (43-37). La vena realizzativa della Openjobmetis si riaccende però negli ultimi minuti prima della pausa: si arriva così al 58-44 del break lungo. Nel terzo quarto la musica non cambia: Varese tocca anche il +22 contro una UNAHOTELS che fa davvero fatica in fase difensiva a contenere le bocche da fuoco della Openjobmetis. Si va all’ultimo intervallo sul 84-67. Ad inizio ultimo quarto i giovani Stefanini e Cipolla, insieme ai canestri dalla lunga distanza di Robertson, permettono a Reggio di tornare sotto la doppia cifra di svantaggio, ma è solo l’ultima fiammata del match biancorosso.

Si arriva quindi al punteggio finale di 107-89 per l’Openjobmetis Varese.

Uff.Stampa Pall.Reggiana