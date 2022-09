Memorial Brusinelli – Varese batte in volata Verona

By

Vittoria nel rush finale per la OpenJobmetis Varese nella gara di apertura del Memorial Brusinelli di Trento contro la Tezenis Verona. 84-85 il punteggio finale con i gialloblù che, dopo aver chiuso sul +10 il primo tempo (53-43), hanno subito la rimonta di Varese che nel terzo quarto ha azzerato il divario. Finale combattuto, giocato punto su punto. Decisivo il canestro di Ross, mentre i due tentativi finali di Anderson si spengono sul ferro.

Domenica la Tezenis tornerà in campo alle 18:00 contro la perdente di Dolomiti Energia Trentino – Gevi Napoli.

Coach Ramagli ha dovuto fare a meno ancora di Selden, in panchina ma non utilizzato; top scorer Candussi, con 15 punti, doppia-doppia per Johnson (13 punti, 10 rimbalzi).

Subito ritmo alto alla BLM Group Arena. Le due triple consecutive della Openjobmetis aprono il match con la Tezenis che rimane agganciata con i tre punti consecutivi di Smith (3-6). Varese scappa, alza l’intensità in difesa con Caruso che, da sotto, mette 4 punti che valgono il 3-11.

Verona si affida con continuità a Smith (7 punti dopo 7 minuti), Cappelletti mette la prima tripla e con Johnson si avvicina fino al 21-23, trovando buona intensità e fluidità in attacco.

Il pareggio porta la firma di Candussi (23-23) che poco dopo, in contropiede, schiaccia il 25-23. Verona allunga ancora il parziale (20-6) e con Imbrò fissa il punteggio alla prima sirena sul 27-23.

La gara si fa equilibrata nei primi minuti con la Openjobmetis che pareggia sul 30-30. Holman è protagonista con una schiacciata spettacolare che vale il 34-32. Le percentuali in attacco si abbassano; Rosselli mette il 38-32, ma è qui che Varese torna sotto con decisione (38-37). La gara gira ancora ed è ancora la Tezenis a passare avanti. Johnson è il primo giocatore ad arrivare in doppia cifra, Verona allunga ancora nel finale di quarto con il +7 che arriva dopo i due liberi di Udom (50-43). I gialloblù bloccano l’ultimo assalto di Varese, Udom si costruisce un gioco da tre punti. Il primo tempo si chiude sul 53-43.

Due triple consecutive di Varese aprono il secondo tempo. Verona fatica in attacco sprecando quattro azioni consecutive (53-49). I gialloblù non concretizzano altre due azioni, ma fa altrettanto anche Varese. E’ Smith ad interrompere il digiuno della Tezenis, poi Cappelletti trova il canestro che vale il 57-52 ma i canestri dalla lunga distanza di Varese e la giocata Johnson-Reyes valgono il pareggio (59-59). Il sorpasso di Varese lo firma Woldetensae (62-63), si chiude sul 68-68.

Varese prova a scappare. Le triple di Brown e Johnson segnano i primi minuti del secondo tempo con Varese che trova il +4. Verona torna subito sotto, si avvicina con Candussi e si conferma con la tripla di Imbrò. E’ proprio Candussi a trovare il canestro del nuovo vantaggio gialloblù (79-77) a metà parziale. Il punteggio si blocca sull’80 pari, gli ultimi 100 secondi iniziano con Varese avanti di 1 (82-83). A 50 secondi dal termine Cappelletti è costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio; Casarin mette due liberi (84-83) a 24’’ dalla sirena, ai quali risponde Ross (84-85). Il doppio tentativo di Anderson, nel finale, si spegne sul ferro. Varese si porta a casa il match.

PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE-SCALIGERA BASKET VERONA: 85-84 (23-27; 43-53; 68-68)



Pallacanestro Openjobmetis Varese: Ross 14, Woldetensae 17, De Nicolao, Reyes 7, Librizzi, Virginio 3, Ferrero, Brown 17, Caruso 10, Johnson 17, Kouassi ne, Blair ne. Coach: Matt Brase.

Scaligera Basket Verona: Smith 14, Cappelletti 9, Selden ne, Holman 4, Ferrari ne, Casarin 3, Johnson 13, Imbrò 10, Candussi 15, Rosselli 7, Anderson 3, Udom 6. Coach: Alessandro Ramagli.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket