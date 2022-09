Memorial Pajetta – Una solida Venezia supera Torino nella prima semifinale

MEMORIAL PAJETTA: UMANA REYER – REALE MUTUA TORINO 84-63

Parziali: 29-19, 48-40, 66-55,

Umana Reyer: Sima 4, N’Doye 10, Venuto 4, Freeman 11, Bramos 8, Chappelli 10, De Nicolao 6, Brooks 5, Minincleri, Willis 13, Watt 13. All. De Raffaele.

Torino: Mayfield 13, Fea ne, Vencato 5, Taflaj 14, Schina 6, Jackson Jr, Poser 6, Avino ne, Guariglia 5, Pepe 8, De Vico 6. All. Ciani.

Umana Reyer in campo per il terzo appuntamento di preseason al PalaCarnera di Udine per il 6^ Memorial Pajetta. Orogranata senza Moraschini, Parks (infortunio al pollice) e Chillo (episodio febbrile).

Ottimo test contro Torino (A2) per l’Umana Reyer che continua a lavorare sui carichi di lavoro aumentando la chimica di squadra.

Domani finale alle 20.45 contro la vincente tra Udine e Trieste.

Primo quarto controllato dall’Umana con tutti i giocatori del quintetto protagonisti: De Nicolao (due bombe), Willis (grande schiacciata), Freeman (punti) e Watt (difesa e punti).

A metà periodo girandola di cambi. Grande assist di Freeman in transizione per Bramos che poi chiude il quarto col il jumper. 26-19 Reyer.

Chappelli protagonista ad inizio secondo quarto mentre Torino continua ad essere precisa dalla distanza.

Le squadre non si risparmiano e mettono grande energia in difesa.

Come testimonia la distribuzione dei punti gli orogranata cercano continuamente il gioco corale.

Watt 9, Freeman e Willis 8, Chappelli 7, De Nicolao 6. 48-40 Reyer.

Inizia bene il terzo quarto l’Umana girando la palla e alzando il livello difensivo, ancora tutti coinvolti in attacco.

Coach De Raffaele distribuisce i minuti ed è ancora Chappelli a colpire da tre.

Bella palla di Minincleri per Sima verso la fine del terzo quarto. 66-55 Reyer.

Botta e risposta ad inizio quarto periodo, l’Umana comunque continua a mettere grande applicazione difensiva.

Brooks trasforma l’assist di De Nicolao e N’Doye segna cinque punti per il +18 Reyer a metà periodo. Nel finale l’Umana allunga il vantaggio anche con pregevoli canestri sempre assistiti. 84-63 il finale.

Domani, sabato 3 settembre, finale alle 20.45.

