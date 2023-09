Memorial Pentassuglia – Sconfitta per la Gevi senza Owens nella finalina, si ferma Ennis

Generazione Vincente Napoli Basket – Falco Szombathely 90-92

(28-20, 18-29,23-19,21-24)Termina con un’altra sconfitta di misura l’impegno della Generazione Vincente Napoli Basket nella XII edizione del Memorial Pentassuglia che si è disputato a Brindisi. La squadra di coach Milicic è stata superata dagli ungheresi del Falco Szombathely al termine di una gara molto equilibrata e combattuta. La Gevi Napoli ha affrontato la partita priva di Owens, tenuto precauzionalmente a riposo per una contusione subita nella gara di ieri contro Brindisi e dal secondo quarto non ha potuto contare sull’apporto di Ennis che ha subito un infortunio alla caviglia che sarà valutato nelle prossime ore.Dopo un’ottima partenza che ha visto la squadra di Milicic chiudere in vantaggio a +8, nel secondo quarto la Gevi Napoli Basket ha subito il ritorno dei magiari che sono andati all’intervallo lungo avanti di 3 lunghezze. La gara si decideva nell’ultimo quarto dove gli ungheresi prendevano il largo. La Gevi Napoli provava la rimonta clamorosa con lo scatenato Jaworski, autore di 23 e miglior realizzatore degli azzurri, ma il tiro finale non aveva fortuna.

Tabellino: Pullen 11, Zubcic 4, De Nicolao 4, Jaworski 23, Sokolowski 14, Ebeling 11, Ennis 6, Lever 11, Mabor 6, Bamba, Saccoccia.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET