Memorial Silvestrin – Treviso batte Trieste e chiude al terzo posto

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 78-83 NUTRIBULLET TREVISO BASKET

(27-25; 38-39; 55-63)

Treviso: Sokolowski 19, Iroegbu 16, Jantunen 12, Cooke 10, Zanelli 10, Sorokas 6, Jurkatamm 5, Simioni 3, Torresani 2, Sarto, Faggian, Vettori ne. All. Nicola

Trieste: Gaines 17, Pacher 16, Spencer 15, Deangeli 11, Vildera 6, Campogrande 5, Bossi 4, Davis 4 Marcius, Daijaun. All. Legovich

PRIMO QUARTO

Per la finale 3^/4^ posto del torneo “Basketball In Jesolo”, coach Legovich propone in campo Gaines, Pacher, Davis, Spencer e Deangeli. Il quintetto di Treviso per il secondo appuntamento amichevole contro la Pallacanestro Trieste, invece, è composto da Zanelli, Sokolowski, Jurkatamm, Jantunen e Cooke.

Pacher realizza i primi due punti del match, ma con un canestro e fallo Jantunen porta immediatamente i suoi avanti (3-2). Spencer e Sokolowski realizzano, seguiti da un bel canestro dalla media di Cooke, per il 7-4. Da una parte nuovamente Spencer e Gaines, dall’altra Jurkatamm e Sokolowski portano il punteggio sull’11-8. Una grande palla di Davis per Pacher consente al secondo di schiacciare il -1 triestino, ma ancora una volta è Sokolowski a prendersi sulle spalle l’attacco di TVB (13-10). Ai canestri di Sorokas e Sokolowski, replicano Gaines con 5 punti di fila e Deangeli per il vantaggio triestino (17-20). Jantunen e Iroegbu dalla lunetta e Simioni dall’arco sono gli autori del parziale di TVB, 24-20. Con i liberi di Pacher e Campogrande e la tripla di Sorokas il primo periodo si chiude sul 27-25.

SECONDO QUARTO

Sblocca il punteggio del secondo quarto un appoggio dell’ex di giornata, Giovanni Vildera (27 pari). Bossi, Vildera e Spencer firmano il 27-33. Dopo quasi 5 minuti offensivamente a secco, TVB finalmente trova la via del canestro grazie a una tripla di Jantunen (30-33). Gaines in contropiede e Iroegbu con 4 punti consecutivi trovano il 34-35. Zanelli con il tap in riporta TVB in vantaggio e un canestro convalidato a Iroegbu mantiene vivo il parziale trevigiano di 8-0 (38-35). Spencer e Gaines mandano le squadre negli spogliatoi sul 38-39.

TERZO QUARTO

Pacher dalla lunga distanza colpisce immediatamente, ma dall’altra parte inizia a vedersi la chimica tra play e pivot con l’alley oop di Iroegbu per Cooke (40-42). Corey Davis e Spencer da una parte e Zanelli dall’altra realizzano il 43-46. Le bombe di Gaines e Pacher permettono a Trieste di raggiungere il +8, ma Cooke e Zanelli conquistano un mini-break per il 47-51. A Deangeli e Gaines, replicano Zanelli e Jurkatamm dall’arco (53-56). Pacher corregge un compagno e Davis segna il jumper del 53-60. A cronometro fermo, Sokolowski riavvicina la squadra di coach Marcelo Nicola, ma Campogrande dall’angolo punisce la difesa (55-63).

QUARTO QUARTO

Torresani di personalità trova due punti in avvio di ultimo periodo, seguito da un appoggio facile di Vildera (57-65). Sorokas, Deangeli, Spencer e Bossi portano il punteggio sul 58-71. Jantunen prova a dare una scossa ai suoi con 4 punti consecutivi e insieme a Iroegbu ottiene il 64-71. Sokolowski in contropiede pesca il canestro del -5; la schiacciata di Cooke e l’appoggio di Iroegbu allungano il parziale di TVB a 12-0, 70-71. Deangeli ferma il break avversario, ma Sokolowski e Cooke firmano il sorpasso trevigiano a poco più di 2 minuti dal termine, 74-73. Lo stesso Sokolowski con una magia si inventa il canestro del 76-73 e successivamente risponde alla schiacciata di Spencer con la pesantissima tripla a 48 secondi dalla fine (79-75). Ai liberi di Spencer, replica Iroegbu con un gran canestro in penetrazione e dalla lunetta (83-78). Una rubata di Sokolowski sul finale permette a Treviso di conquistare la vittoria e ottenere, quindi, il terzo posto nel torneo.

Appuntamento a sabato 1 ottobre al Palaverde, per l’anticipo della prima giornata di campionato contro la UnaHotels Reggio Emilia.

Fonte: Sito Uff. Treviso Basket