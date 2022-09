Memorial Vicenzi – Verona si impone su Reggio Emilia

Tezenis Verona-Unahotels Reggio Emilia 84-72 (27-23; 47-39; 66-58)

Verona fa suo il Memorial dedicato a Mario Vicenzi (in passato a lungo vicepresidente della Scaligera) superando la Unahotels Reggio Emilia nel primo e unico appuntamento casalingo del precampionato.

Reggio si presenta senza i nazionali Hopkins e Ponitka, oltre ai lungodegenti Strautins e Olisevicius. Verona è al completo fatta eccezione per la stella Selden. Anderson e Holman piazzano una tripla a testa per iniziare la gara. Reuvers e Vitali rispondono per Reggio (10-10) in un avvio equilibrato e di buona intensità. Si fanno vedere anche Casarin da una parte e Diouf dall’altra. Cappelletti orchestra e punge da tre, Smith si fa trovare pronto sotto canestro, Holman prova ad accelerare (21-16). Reggio si affida a Stefanini ma fatica a contenere Johnson: 27-23 Tezenis dopo il primo quarto.

Buon impatto di Johnson e Udom per Verona a inizio secondo quarto. La transizione da tre di Imbro‘ proietta la Tezenis a +10 (35-25). La Unahotels rintuzza col solito Vitali e innesca Anim e Robertson: contro break di 9-0 e -1 (34-35). Verona controbatte con brillantezza sull’asse Anderson-Smith e con una spruzzata di talento da parte di Holman: 47-39 dopo 20′.

I canestri di Diouf e Cinciarini trascinano Reggio Emilia dopo l’intervallo fino alla parità (49-49). Verona si affida a Anderson e Imbro’ ma subisce la crescita difensiva dei rivali. La Unahotels sorpassa (58-57) con Robertson ma viene ricacciata indietro dal solito Imbro’. Cappelletti guida un parziale di 9-0 per il 66-58 locale a fine terzo quarto.

Cala l’intensità nel quarto periodo. Reggio fatica a segnare se non per la vena di Reuvers. Verona accelera con Smith, Anderson e Imbrò fino al +10 (73-63). Dopo il timeout di emergenza chiamato da Menetti, Anderson si scatena con altre due triple fino al massimo vantaggio di +15 (78-63) che in pratica chiude la contesa a 3′ dalla sirena.

Tabellini.

Verona: Cappelletti 10, Anderson 18, Casarin 4, Holman 15, Smith 10, Imbro’ 13, Johnson 9, Candussi 2, Udom 3, Rosselli. All.: Ramagli.

Reggio Emilia: Cinciarini 10, Anim 13, M. Vitali 15, Reuvers 12, Diouf 8, Robertson 11, Funderburk, Faye, Stefanini 3, Suljanovic. All.: Menetti.