Memorial Bertolazzi – Trento già in palla, battuta Reggio Emilia

PARMA – La quinta edizione del Memorial “Matteo Bertolazzi” si apre con una sconfitta per la UNAHOTELS Reggio Emilia, che nella semifinale del PalaCiti contro la Dolomiti Energia Trentino viene battuta con il punteggio finale di 64-82.

Reggio è senza Funderburk, ai box per un virus influenzale, mentre per Trento non è a referto Spagnolo.

Inizio di gara tutto di marca trentina: Flaccadori e Lockett portano la squadra di Molin subito sul +12 (19-7) a metà della prima frazione. La reazione biancorossa arriva con gli ingressi in campo di Cipolla e Robertson, che ribaltano il break e permettono alla UNAHOTELS di chiudere il primo quarto addirittura sopra 25-22.

Nel secondo periodo si prosegue a ritmi alti, la Dolomiti Energia è brava a capitalizzare in contropiede mentre Reggio si mangia qualche canestro da sotto: si va quindi all’intervallo lungo sul 43-37 per Flaccadori e compagni.

La Dolomiti Energia non si ferma ed inizia la ripresa con ancora più agonismo, arrivano fino al nuovo massimo vantaggio sul +19 (60-41). Per i biancorossi è Robertson a provare a suonare la riscossa con due canestri pesanti consecutivi. Si va comunque all’ultimo intervallo sul 66-49 per Trento.

L’inerzia ormai è destinata alla squadra di Molin, che gestisce il vantaggio nei dieci minuti finali senza troppi patemi fino alla sirena finale.

La UNAHOTELS scenderà in campo domani alle 17:00 nella finale per il 3/4^ posto contro Varese, che è stata sconfitta nella prima semifinale da Brescia con il punteggio di 86-80

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 64-82

(25-22; 37-43; 49-66)

UNAHOTELS: Robertson 21, Anim 12, Reuvers 16, Suljanovic ne, Hopkins, Cipolla 2, Belloni ne, Faye, Vitali 8, Stefanini, Cinciarini 2, Diouf 2. Allenatore: Menetti.

DOLOMITI ENERGIA: Morina, Conti 11, Forray 5, Flaccadori 12, Calamita, Udom 5, Crawford 16, Grazulis 14, Atkins 7, Lockett 12. Allenatore: Molin.

Arbitri: Calella, Bonotto e Cassinadri

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana