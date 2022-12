Menetti ore decisive per il suo futuro a Reggio Emilia

Sono ore decisive per il futuro di Max Menetti sulla panchina della Pallacanestro Reggiana, infatti dopo la sconfitta di ieri sera l’amministratore delegato Della Salda in conferenza stampa ha parlato chiaro.

“E’ sotto gli occhi di tutti che siamo affrontando una crisi vera, sia di risultati ma anche tecnica, di gioco, giochiamo male e soprattutto di fiducia. Andiamo sotto nel risultato subito e perciò ci impedisce di arrivare a giocarci le partite sino alla fine. Di questo non possiamo che esserne dispiaciuti verso il club, verso i nostri tifosi che anche questa sera erano numerosi ma anche verso i nostri sponsor. Non ci arrendiamo di sicuro, il tempo c’è ed è chiaro che così non possiamo andare avanti, le abbiamo provate tutte e non vediamo progressi. Non possiamo non prendere in considerazione la posizione del coach seppur a malincuore, mi prenderò qualche ora per parlare con i la società e domani una decisione in qualche senso andrà presa. La fiducia in Menetti c’è sempre stata ed anche ad ampio respiro, oggi la difficoltà della squadra è molto evidente e perciò non possiamo non prendere in esame la posizione del coach.”