Messina: “La scuola è al paleolitico, rari gli esempi virtuosi”

Il basket e lo sport in generale devono ripartire dalle basi. Se negli USA il sistema NCAA è la punta dell’iceberg di una cultura sportiva con alle spalle un sistema scolastico potentissimo, in Italia siamo al paleolitico: nelle scuole medie e superiori non si riescono a fare due ore di educazione fisica la settimana. Anche a livello universitario, quello della Luiss è un caso virtuoso isolato. Il tema è tentare di cambiare qualcosa alle fondamenta: è un tema di ristrutturazione sociale”.

Lo ha detto il coach dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, intervenuto nella Locker Room Virtuale “Basket Legends” dell’AS Luiss, “Un basket pre e post Covid19? Il nostro sport andrà avanti – ha affermato un altro ospite, il team manager della nazionale Roberto Brunamonti – e spero che ci possa essere la sicurezza totale di poter fare quello che si faceva prima. La salute è fondamentale, ma la voglia di tornare a giocare un campionato è tanta, a tutti i livelli”.

–

Articolo ripreso da RaiSport