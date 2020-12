Michael Bramos ha fatto 300, record di presenze con Venezia

Come Michael Bramos nessuno mai! Il capitano dell’Umana Reyer nella partita di mercoledì 23 dicembre contro Trieste ha raggiunto quota 300 presenze con i colori orogranata diventando il primo giocatore per presenze nella storia reyerina! Bramos precede Lorenzo Carraro (290), Stefano Gorghetto (284) e Stefano Tonut (251).

Il capitano dell’Umana Reyer è inoltre primatista anche di triple segnate e presenze nei playoff. Questa per lui è la sesta stagione in orogranata con cui ha conquistato due scudetti, una Coppa Italia e una FIBA Europe Cup.

NB: il record è stabilito in base agli archivi disponibili delle diverse leghe e competizioni.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia