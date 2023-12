Milano-Bologna, Banchi: “Sfida dal pathos sempre speciale”

By

EA7 Emporio Armani Milano vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, domenica 10 dicembre, ore 17.30 Mediolanum Forum Assago (Milano).

Diretta: DAZN, DMAX, Nove e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: LANZARINI, MAZZONI, VALZANI

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della gara con EA7 Milano: “Approcciamo la gara di Milano consapevoli della necessità di affrontare un’avversaria ferocemente determinata a risalire posizioni di classifica più consone al loro valore e la grande esperienza di staff e giocatori della compagine meneghina saprà certamente indirizzarli verso una partita di grande intensità. Milano-Bologna è una sfida dal pathos sempre speciale indipendentemente dal fatto che, questa volta, arrivi in un momento di stagione così affollato di importati gare ravvicinate, ma siamo certi che ciò non toglierà enfasi ad una sfida storicamente sentita e combattuta. Mancheranno alcuni dei protagonisti annunciati, ma le squadre vorranno comunque mettere in campo l’intensità che si addice a partite di questa importanza.”

