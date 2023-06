Milano-Bologna, Scariolo: “Non contenti delle sconfitte, ma con la fiducia che siamo nella serie”

Queste le parole di coach Sergio Scariolo nel post partita: “Ovviamente faccio i complimenti ai nostri avversari. Devo dire che sono molto soddisfatto dalla partita che hanno fatto i miei giocatori, anzi dalla mia squadra perché questa è la definizione che userei. Stasera abbiamo fatto un grandissimo sforzo per tornare avanti, ci hanno castigato qualche episodio alla fine, chiaramente migliorabile. Cuore, concentrazione e buone decisioni in generale nel corso della partita, chiaramente qualche momento di defiance di cui il grande avversario che avevamo di fronte ha approfittato subito. Soprattutto alla fine questo recupero quando ci siamo ritrovati sotto di 9-10 punti, mi sembra, è stato degno dei miei complimenti. Usciamo quindi credo, ovviamente scontenti della partita perchè volevamo venire qui e vincere almeno una partita, ma con più convinzione avendo fatto un passo avanti nel ricucire il gap che divideva le due squadre, per esempio rispetto allo scorso anno. Siamo li e naturalmente la serie si trasferisce a Bologna dove i nostri tifosi sono sicuro che garantiranno ai nostri giocatori tutto l’appoggio e la spinta nei momenti più difficili che il pubblico di Milano ha fatto con i suoi.

E’ stata una partita equilibrata con molti episodi, che va rivista che è arrivata alla fine con il punto a punto , devi prendere una decisione, puoi prenderci o no. Ad esempio alla fine volevamo prenderci un time out anche nel caso in cui Melli avesse sbagliato ma non era impossibile sapere cosa fare in quel caso. Sono tutti piccoli dettagli, il tiro libero il rimbalzo soprattutto i falli che abbiamo fatto su Shields nell’ultimo minuto che hanno permesso qualche tiro libero e quel salto alla finta dello stesso Shields che gli ha permesso il tiro aperto. Ripeto, sono dettagli, piccole cose: siamo li , ci siamo guadagnati tiri liberi, non li abbiamo messi, ma dovrei condannare chi sbaglia i tiri liberi? Succede. Vorrei dire che avere finito la partita con una valutazione notevolmente superiore all’avversario pur prendendo 12 rimbalzi in meno penso sia il segnale di un grandissimo sforzo ma anche un’area di grandissimo miglioramento nei confronti della prossima partita.

Le cose sono sempre un po’ cinquanta e cinquanta ma credo che oggi sia Hackett che Pajola hanno fatto un grandissimo lavoro, gli va dato credito allo sforzo che entrambi hanno fatto e all’aiuto che i compagni gli hanno dato specialmente sul pick n roll dopo gli aggiustamenti che abbiamo fatto fra Gara 1 e Gara 2. Ci siamo comportati bene e la squadra è stata presente per dare una mano le poche volte che sono andati in difficoltà. Napier è un grande giocatore e sicuramente tornerà in grande spolvero per la prossima.

Nello sport non sprechi, questo è un sentimento che può avere chi gioca all’oratorio. Nello sport giochi, lotti, metti la faccia e combatti: abbiamo fatto due grandi partite, fuori casa contro un grande avversario e abbiamo veramente dimostrato di essere all’altezza della situazione. Chiaramente ncon armi da utilizzare e risorse per giocare bene, perchè abbiamo giocato bene, con la giusta arrabbiatura per la sconfitta ma non uno stato di rimpianto e di depressione. Questo non esiste.

Cordinier su Melli? E’ stato un cambio difensivo: ci sono molte cose che vanno riviste, ma li ero coperto, non ho visto.”

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna