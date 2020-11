Milano-Brescia, la sala stampa: le parole di Messina

Ettore Messina (coach Milano): “Sono contenuto perché abbiamo giocato con una grande intensità difensiva per tutti i 40 minuti e ripartito i minuti tra tutti i giocatori. Così abbiamo colto una vittoria meritata. Di negativo purtroppo c’è stata l’uscita per un risentimento all’adduttore di Gigi Datome, ma non dimentico che questa è una squadra che da tanto tempo gioca senza Malcolm Delaney e Kevin Punter e nonostante questo ha sempre fatto bene, anche in queste ultime settimana per cui devo davvero ringraziare i giocatori per tutto lo sforzo che stanno facendo”.

Fonte: uff. stampa Olimpia Milano