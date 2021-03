Milano-Brescia: Messina a un successo per superare Peterson nella classifica degli allenatori più vincenti

PRECEDENTI: Gara numero 39 tra Brescia e Milano in Serie A, 30 le vittorie dell’Olimpia Milano contro le 8 di Brescia fino ad ora. Di queste 38 Brescia ne ha giocate in casa 18 vincendone 6. Brescia e Milano si sono già incontrate 3 volte in questa stagione considerando le due gare di Supercoppa di inizio stagione. La A|X Armani Exchange le ha vinte tutte e tre con uno scarto medio di 19 punti. Nella scorsa stagione Brescia aveva vinto entrambe le gare giocate contro Milano con uno scarto di 8 punti al Forum e 6 nella gara in casa.

ALLENATORI: L’unico precedente tra i due allenatori è stato giocato lo scorso anno quando Buscaglia era sulla panchina di Reggio Emilia finito con la vittorie della Milano di Messina.

CURIOSITA’: Con una vittoria Messina supera Dan Peterson nella classifica degli allenatori più vincenti in Serie A, attualmente entrambi sono a quota 376. Luca Vitali a 12 punti da quota 1000 con Brescia e a 3 triple dal secondo posto nella classifica storica della Germani.

Legabasket.it