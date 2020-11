Milano-Brescia, Messina: “Servono continuità e apporto dalla panchina”

Ettore Messina (coach Milano): “Brescia, al di là dei problemi che ha avuto nelle ultime settimane, è una squadra dotata di talento e ben organizzata: lo sappiamo bene, perché l’abbiamo affrontata due volte in Supercoppa. In più rispetto ad allora ha recuperato i due lunghi che le mancavano. Per noi sarà importante avere continuità difensiva per tutti i 40 minuti e non solo sprazzi. Confidiamo nell’apporto della panchina, perché ovviamente avendo giocato venerdì sera avremo qualche giocatore inevitabilmente stanco. E’ una gara che ci teniamo a vincere, per proseguire il nostro cammino in campionato”.

Fonte: uff. stampa Olimpia Milano