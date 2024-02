Milano-Brindisi, Fioretti: “Dobbiamo evitare il loro gioco in transizione”

L’ultima gara prima delle Final Eight di Coppa Italia è al Forum, contro Brindisi, squadra molto differente rispetto a quella battuta a casa sua nel girone di andata. La squadra pugliese da allora ha aggiunto Jeremy Senglin e Frank Bartley aumentando notevolmente il talento del settore guardie. Pur coinvolta nella lotta per non retrocedere, Brindisi ha già dimostrato di essere squadra pericolosa in certe circostanze battendo ad esempio due delle big di questo campionato, Brescia e Bologna. Quindi servirà attenzione, anche dopo aver battuto il Real Madrid con un’impresa che l’Olimpia ha realizzato attraverso un primo tempo straordinario e comunque gestendo la rimonta avversaria nella ripresa. Non ci sarà oltre a Billy Baron, anche Maodo Lo quindi sarà determinante il contributo delle guardie italiane a cominciare da Diego Flaccadori. In campionato, l’Olimpia ha vinto le ultime cinque gare, ha fatto quattro su quattro a gennaio, otto gare delle ultime nove.

NOTE – EA7 Emporio Armani Milano-Happycasa Brindisi si gioca domenica 11 febbraio alle ore 17:00 al Forum di Assago. Clicca qui per acquistare i biglietti

GLI ARBITRI – Carmelo Lo Guzzo, Martino Galasso, Giulio Pepponi.

COACH MARIO FIORETTI – “Affrontiamo una squadra che dispone di quattro giocatori perimetrale di grande talento individuale, come Morris, Sengley, Bartley e Sneed, che possono cambiare volto a qualsiasi partita. Contro di loro dovremo essere bravi a difendere sia a livello individuale che collettivo. In attacco dobbiamo alternare le nostre opzioni mantenendo le corrette spaziature per costruire buoni tiri conservando il bilanciamento necessario ad evitare il loro gioco in transizione”.

Uff stampa Olimpia Milano