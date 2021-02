Milano – Fortitudo Bologna, Dalmonte: “Presentarsi nel modo migliore per cercare di essere competitivi”

Le parole di Dalmonte alla vigilia della sfida contro Milano: “La voglia è presentarsi nel nostro modo migliore per cercare di essere assolutamente competitivi; questo è l’obiettivo. Dobbiamo presentarci alla palla a due con idee chiare e cercare di sviluppare le nostre idee di attacco e difesa nel migliore dei modi e al meglio delle nostre possibilità per alzare il livello della nostra competitività.

Stiamo regolare; chiaro che abbiamo fatto due settimane differenti: la prima che precedeva il weekend di riposo e chiaramente non stressante tanto dal punto di vista della presenza e dell’allenamento; una seconda invece, quella che precede la partita contro Milano, differente e con un livello di presenza di attenzione sicuramente molto alto.

La partita si affronta senza nulla da perdere; sta nel contenitore sicuramente non degli alibi ma in quello della realtà che è differente. Non abbiamo nulla da perdere e sicuramente citando uno spot dell’Eurolega “ogni partita conta ” e quindi dovremmo essere pronti alla palla a due e poi dovremmo essere capaci di gestire il post ma questo è uno step successivo.

La partita si prepara in settimana allo stesso modo delle altre, altrimenti se tu la proponi in un modo differente dalla preparazione solita già dai un messaggio che la partita è differente. La proponi cercando di analizzare quelli che sono i punti di forza dell’ avversario e cercando di far passare quelli che possono essere i punti deboli dell’avversario. L’avversario è differente rispetto a quello ultimo e a quello successivo e quindi deve essere una preparazione regolare perché altrimenti tu dai già un messaggio tra le righe che ritengo non sia corretto”.