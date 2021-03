Milano-Fortitudo, la sala stampa: le parole di Messina

Ettore Messina (coch Milano): “Credo che la partenza che abbiamo avuto abbia deciso la partita. Siano stati molto attivi, abbiamo tirato bene, con un0’eccellente circolazione di palla. I 29 assist sono un bellissimo numero, come lo sono ovviamente le 21 triple a segno. Abbiamo approfittato del fatto che loro non giocavamo una partita da 15 giorni e il ritorno all’agonismo gli è sicuramente costato un po’ nel primo quarto. Essere partiti così bene ci ha permesso di vivere di rendita nel secondo tempo e limitare il numero dei minuti dei giocatori molto impegnati in EuroLeague. E’ stata una bella vittoria, ora ci prepariamo per una settimana che sarà molto impegnativa”.

Fonte: uff. stampa Olimpia Milano