Ettore Messina (coach Milano): “La Fortitudo ha cambiato in meglio il proprio roster e, con l’arrivo di Luca Dalmonte, anche il modo di giocare. Attraversa un momento di grande fiducia, per cui sappiamo che dovremo stare attenti alle piccole cose e avere coesione per tutti i 40 minuti per poterla battere”.

Fonte: uff. stampa Olimpia Milano