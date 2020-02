Milano in semifinale dopo tre anni, Messina mai sconfitto nei quarti

Milano torna a giocare una semifinale dopo l’edizione vinta del 2017 a Rimini, nelle ultime due stagioni era sempre uscita ai quarti di finale, contro Cantù nel 2018 e contro la Virtus Bologna nel 2019. Semifinale raggiunta per la sesta volta dall’Olimpia sulle 15 edizioni giocate.

Coach Messina continua con la striscia positiva che lo vede sempre vincitore nei quarti di finale, settima edizione per il coach di Milano che è sempre arrivato almeno in finale nelle passate 6 edizioni allenate.

Milano e Venezia si sono incontrate due volte in Coppa Italia con un bilancio di una vittoria a testa.

Una gara giocata nell’edizione 1968/69 vinta da Venezia e una nei quarti della Final Eight 2016 vinta da Milano.

Uff stampa LegaBasket