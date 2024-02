Milano-Napoli, Messina: “Dobbiamo restare umili per affrontare la finale”

By

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria su Venezia: “I miei giocatori hanno interpretato la partita in modo corretto, difendendo con aggressività e passandosi la palla alzando anche i ritmi. Abbiamo avuto un momento negativo nel terzo quarto, un po’ perché sul più 23 è normale rilassarsi un po’ anche se non dovrebbe succedere e un po’ perché Venezia è una buona squadra, combattiva, profonda, con tante alternative. Ma è stata una buona partita e siamo contenti di aver raggiunto un’altra finale”

Sulla prova di Shabazz Napier: “Aveva giocato già bene le ultime partite, tenendo sempre in mano la squadra, che per noi è molto importante, ma magari non aveva tirato con grandi percentuali. Stasera è stato bravissimo nel playmaking ma anche nel segnare i canestri che quando Venezia ha provato a riavvicinarsi hanno chiuso la porta”.

Sulla prova di Diego Flaccadori: “E’ una stagione in cui ha giocato bene altre volte, anche in EuroLeague. veniva da un periodo non brillantissimo, ma oggi ha giocato bene, ha segnato, ha difeso forte e ci ha permesso di dare il primo cambio molto presto a Napier e anche questo è importante”.

Sulle condizioni fisiche della squadra: “Penso che stiamo bene, dobbiamo riconoscere il grande lavoro che stanno facendo Giustino Danesi e gli altri nel lavorare individualmente sui ragazzi. Non riusciamo a fare tanti allenamenti di squadra perché non c’è tempo, vale per tutte le squadre di EuroLeague, ma mettere i giocatori nelle condizioni di essere freschi aiuta e molto”.

Sulla prova collettiva della squadra: “Considerato il valore dell’avversario, è stata una delle partite migliori, ma direi che in campionato sono 10, 11 gare che giochiamo a buoni livelli e poi abbiamo recuperato giocatori per noi importanti. Dobbiamo però restare umili e prepararci bene per domani perché sarà un’altra partita difficile”.

