Milano-Pesaro, Messina: “Loro in forma e muovono bene la palla, ci vuole concentrazione massima”

Ettore Messina (coach Milano): “Affrontiamo una squadra che attraversa un periodo di forma brillante, come ha dimostrato nelle gare recenti di Brindisi e anche Bologna. E’ una squadra che sa muovere bene la palla, con un centro passatore di qualità come Tyler Cain che funge un po’ da playmaker aggiunto, per cui dovremo giocare con concentrazione massima e intensità fisica per vincere e mantenere la nostra situazione attuale di classifica”.

Fonte: uff. stampa Olimpia Milano