Milano – Pesaro, Repesa: “Dobbiamo essere convinti e determinati per lottare”

Il 2021 della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro parte da Milano: i biancorossi infatti scenderanno in campo domani, domenica 3 gennaio, al Mediolanum Forum contro la capolista A|X Armani Exchange per il match della 14^ giornata di Serie A. Palla a due in programma alle 18 (arbitri: Bartoli, Bongiorni, Galasso) con diretta streaming su Eurosport Player e radiocronaca diretta sulle frequenze di Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro e 103 per Urbino e zone interne).

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena Coach Jasmin Repesa ha presentato questa sfida storica e sempre molto sentita da entrambe le parti: “Affrontiamo la squadra più forte del campionato e costruita per andare fino in fondo anche in Eurolega. Dobbiamo competere, essere orgogliosi, convinti e determinati per lottare per tutti i 40 minuti. A Milano ho vissuto due anni molto belli, purtroppo l’ultima stagione non è stata facile per nessuno ma le soddisfazioni sono state tante. Avremmo potuto fare di più ma aver vinto quattro trofei non è poca cosa”.

“Domani esordirà con la nostra maglia Gerald Robinson – ha proseguito l’allenatore croato – si tratta di un giocatore di grandissima esperienza e dall’ampia conoscenza del gioco. Ha giocato in tante squadre in Europa a livelli importanti e in poco tempo è già riuscito ad adattarsi al nostro sistema. Purtroppo è indietro dal punto di vista del condizionamento, non possiamo esagerare in termini di minutaggio”, ha concluso il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro