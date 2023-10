By

Pallacanestro Reggiana comunica di aver accettato la richiesta di spostamento proposta dalla società EA7 Emporio Armani Milano per anticipare a sabato 14 ottobre alle ore 19:00 la sfida valida per la terza giornata di Serie A Unipol Sai originariamente prevista al Mediolanum Forum per domenica 15 ottobre alle ore 16:00.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana