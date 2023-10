Milano-Reggio Emilia, Priftis:”grandi motivazioni e concentrati per 40 minuti.”

La Unahotels Reggio Emilia capolista dopo 2 giornate affronta nell’anticipo di domani alle 19:00 l’Olimpia Milano al Forum di Assago.

Ecco come coach Priftis vede la gara : “Partiamo dal presupposto che affrontiamo una squadra forte e da noi è richiesta una prestazione superiore. In primis dovremo fare un altro passo avanti, dovremo stare concentrati su noi stessi per tutti i 40 minuti, essere competitivi e seri. Capita raramente che Milano abbia una settimana per preparare la partita di campionato, perciò saranno pronti, non ci concederanno canestri facili e toccherà a noi prenderci quello che offre la partita.

Sicuramente i dettagli faranno la differenza, Milano può sfruttare al meglio ogni nostro errore, servirà il controllo del ritmo e non concedere parziali.

Da parte nostra ci sono grandi motivazioni per affrontare una squadra di Eurolega, dobbiamo comunque continuare a lavorare per proseguire il nostro percorso di crescita per diventare una squadra sempre più coesa.”