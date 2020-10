Milano – Roma, la sala stampa di Messina

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria su Roma che porta il record di campionato sul 4-0 e completa una settimana che ha inglobato la vittoria sul Real Madrid: “E’ stata una partita che abbiamo affrontato con serietà. Abbiamo avuto il contributo giusto della panchina, penso a Davide Moretti, Paul Biligha e Andrea Cinciarini, che ha segnato il suo millesimo punto in maglia Olimpia, e ci ha permesso di far riposare i giocatori che si erano spremuti di più nella rimonta con il Real Madrid. Abbiamo avuto dei buoni momenti, siamo solo arrivati un po’ stanchi alla fine, perché avevamo scelto di non utilizzare più i vari Sergio Rodriguez, Kyle Hines e Shavon Shields, com’era giusto che fosse. E’ stata una bella settimana, adesso ci prepariamo alle prossime partite”.

Ufficio Stampa Olimpia Milano 1936