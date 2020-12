Milano-Sassari, la sala stampa: le parole di Messina e Pozzecco

Ettore Messina (coach Milano): “È stata una vittoria molto importante, che chiude una settimana di altissimo livello. Abbiamo dovuto faticare molto perché loro sono una squadra di grandissimo talento offensivo, che ha tirato con percentuali davvero ottime, finché non siamo riusciti ad alzare un po’ la pressione difensiva. Abbiamo prodotto un eccellente ultimo quarto quando tutti si sono presi responsabilità davvero importanti. Vorrei spendere anche due parole su Michael Roll: dopo due partite in cui ha fatto 40 minuti in panchina si è fatto trovare pronto in una partita di alto livello e contro un avversario di questo livello. È stata una vittoria che vuol dire molto, ripeto, che ha chiuso una settimana di altissimo livello. Ma adesso ci prepariamo ad un’altra gara molto difficile contro Vitoria”.

Gianmarco Pozzecco (coach Sassari): “Mi sembra di essere l’allenatore di una squadra di calcio, senza voler togliere nulla a Milano che ha chiaramente meritato la vittoria ma il risultato è bugiardo. Lo dico solo ed esclusivamente perché rispetto tutto quello che oggi i miei giocatori hanno fatto e quindi sono contento e grato a loro per aver giocato una partita di grande intensità contro una squadra competitiva. Siamo rimasti in partita fino a 5-6 minuti dalla fine del match, se fossimo riusciti a tenere duro ancora un paio di minuti probabilmente ce la saremmo giocata fino in fondo questo è il mio unico piccolo rammarico ma ripeto ho avuto segnali estremamente positivi e quindi sono contento della gara giocata”.

Fonti: uff. stampa Olimpia milano e Dinamo Sassari